МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддерживает усилия генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша по обеспечению экспорта украинского зерна. Чавушоглу рассказал о планах по выводу судов с зерном из портов Украины

"Поэтому так важно, чтобы мы сейчас активизировали наши усилия для того, чтобы сделать возможным экспорт зерна из Украины. Генеральный секретарь ООН обсуждает со всеми причастными и при большой поддержке, например, с моей стороны и французского президента, как можно добиться с Украиной, с Россией и другими договоренности в отношении вопроса, как можно создать безопасные коридоры", — отметил глава государства на брифинге по итогам саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе.

О предложении ООН по созданию контактной группы в составе России, Украины, Турции, ООН для решения вопроса вывода судов с зерном из украинских портов, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.