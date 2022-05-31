МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддерживает усилия генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша по обеспечению экспорта украинского зерна.
"Поэтому так важно, чтобы мы сейчас активизировали наши усилия для того, чтобы сделать возможным экспорт зерна из Украины. Генеральный секретарь ООН обсуждает со всеми причастными и при большой поддержке, например, с моей стороны и французского президента, как можно добиться с Украиной, с Россией и другими договоренности в отношении вопроса, как можно создать безопасные коридоры", — отметил глава государства на брифинге по итогам саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе.
О предложении ООН по созданию контактной группы в составе России, Украины, Турции, ООН для решения вопроса вывода судов с зерном из украинских портов, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.