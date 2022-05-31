ООН, 31 мая — ПРАЙМ. Переговоры первого вице-премьера России Андрея Белоусова и генсека Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспен по поводу доступа российских продуктов и удобрений на мировые рынки были конструктивными, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. ЕС сократит поставки российской нефти к концу года на 92%, заявил Макрон

"Ребека Гринспен была в Москве вчера. Дискуссии были сосредоточены на содействии доступу российского зерна и удобрений на глобальные рынки с ключевой целью решения проблемы глобального недостатка продовольственной безопасности", — сказал Дюжаррик.

"Она провела конструктивные дискуссии с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым. И сегодня она в Вашингтоне, чтобы встретиться с американскими представителями", – добавил он.