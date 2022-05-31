ООН, 31 мая — ПРАЙМ. США готовы простимулировать компании, опасающиеся возможных санкций, чтобы они участвовали в экспорте зерна и удобрений из России, заявила на пресс-конференции постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд. WSJ: в ОПЕК изучают приостановку участия России в сделке ОПЕК+

"Мы надеемся, что решение направить (генсека Конференции ООН по торговле и развитию — ред.) Ребекку Гринспен в Россию, а теперь и в США приведет к некоторому приободрению компаний, которые воздерживаются от поставок российского зерна и удобрений", — сказала Томас-Гринфилд.

"Они не подпадают под санкции, но компании немного нервничают, и мы готовы дать им "стимулирующие письма", если это поможет побудить их, а также страховые компании поддержать эти усилия по вывозу зерна из России", — добавила она.