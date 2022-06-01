МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Брокеры, согласно предписанию Банка России, с 1 июня отменяют запрет на короткие продажи на бирже и запрет на покупку валюты на заемные средства ("с плечом"). Центробанк предложил способ девалютизации активов

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ, запрет на совершение "коротких" продаж ценных бумаг и покупку валюты "с плечом" для клиентов брокеров был установлен предписаниями Банка России, направленными в конце февраля всем профессиональным участникам, имеющим брокерскую лицензию, данный запрет распространялся на все категории клиентов.

Таким образом, с 1 июня совершать "короткие" продажи ценных бумаг или покупки валюты с "плечом" будут иметь право все лица, имевшие это право ранее (в том числе клиенты брокеров – физические лица), отмечает ЦБ.

"Впрочем, существуют нормативно установленные ограничения ряду участников рынка совершать "короткие" продажи, например, управляющим компаниям в интересах паевых инвестиционных фондов. Кроме того, брокер самостоятельно может принять решение о непредоставлении или ограниченном предоставлении данной услуги своим клиентам", — напоминает Банк России.