МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Разница в доходах наиболее и наименее обеспеченных россиян составила 8,6 раза, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основанное на данных Росстата. Россияне сократили недельные расходы и средний чек

В рамках исследования население страны было разделено на пять равных по численности групп. В первую группу вошли россияне с наименьшим доходом, в пятую — с наибольшим.

Исходя из данных исследования, первая группа в прошлом году в среднем заработала 10,8 тысячи рублей, вторая — 20,3 тысячи, третья — 30,3 тысячи, четвертая — 45,4 тысячи. В наиболее обеспеченной пятой группе средний доход составил 93,5 тысячи рублей, а среднемесячный доход всех групп — 40 тысяч.

При этом было зафиксировано, что в последние два года доходы наименее обеспеченных граждан росли быстрее, чем у богатых. В 2020 году доходы первых повысились на 4,7%, у последних — только на 0,9%. В прошлом году рост составил 14,8% против 10,8% соответственно.

Вместе с тем в материалах исследования указывается, что разрыв в доходах между группами самых состоятельных и самых бедных в 2021 году составил 8,6 раза против 8,5 раза в 2020-м.