МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Решение кабмина РФ ввести с 1 июня квоты на экспорт лома и отходов черных металлов отстает от развития ситуации на рынке металлургии, так как цены на данную продукцию в мае уже начали снижаться, тем не менее подобная мера — позитивный сигнал для отечественных металлургов, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. Правительство вводит квоты на экспорт лома и отходов черных металлов

Тарифные квоты, согласно решению кабмина, будут действовать в РФ c 1 июня по 31 июля. При экспорте металла в объеме до 540 тысяч тонн пошлина составит 100 евро за тонну, а при превышении этого показателя – 290 евро за тонну. Установленный объем тарифной квоты (до 540 тысяч тонн) дифференцирован по регионам с учетом их промышленной специфики. Пошлины коснутся только экспорта за пределы Евразийского экономического союза. Такая мера призвана не допустить рост внутренних цен и обеспечить отечественных металлургов сырьем.

"Есть ощущение, что административное решение, как это бывает, отстает от развития ситуации. Цены на лом в мае снижаются. Так, за неделю 16-22 мая средняя цена лома снизилась на 2020 рублей (-6,8%), а некоторые предприятия приостановили закупки сырья либо опустили цены ниже рыночного уровня", — сказал Калачев.

Вместе с тем он считает, что квоты на экспорт лома должны способствовать снижению себестоимости производства стали.

"Вводя тарифные льготы на экспорт лома, правительство увеличивает предложение лома на внутреннем рынке и сдерживает внутренние цены. Это способствует снижению себестоимости производства стали, особенно на электрометаллургических заводах", — добавил аналитик.

По его словам, подобной мерой правительство "дает сигнал металлургам, что оно готово их поддерживать".