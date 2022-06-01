МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Казахстане по итогам мая ускорилась до 14% с 13,2% месяцем ранее, сообщает в среду бюро национальной статистики республики. Европейские индексы упали на данных по инфляции в еврозоне

По итогам апреля годовая инфляция составляла 13,2%.

"Инфляция в мае 2022 года к маю 2021 года — 14%", — сообщается на сайте статистического бюро.

В том числе только за май потребительские цены в стране выросли на 1,4%, а с начала года — на 8,8%.

По итогам прошлого года инфляция в Казахстане составила 8,4%.

При этом, по информации статистического ведомства, продовольственные товары в республике за год (май 2022 года к маю 2021 года) подорожали на 19%, непродовольственные — на 11,9%, платные услуги стали дороже на 9,1%.