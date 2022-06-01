МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Председатель генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что серьезного роста безработицы в России не ожидается, в случае угрозы этого будут приняты меры — и люди, потерявшие работу из-за санкций, получат поддержку государства. Банк России спрогнозировал рост безработицы в стране в ближайшие месяцы

"Серьезного роста безработицы мы не ожидаем. Если же он, в том или ином виде произойдет – меры, естественно, будут приняты, благо есть отработанные во время пандемии механизмы. Люди, потерявшие работу в такой ситуации, без поддержки государства не останутся", — отметил Турчак в интервью РИА Новости.