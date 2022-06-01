МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России упало с начала года на 41,48 миллиарда долларов, а больше всех потерял совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, чье состояние сократилось почти на 7,06 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). "Россия богатеет, а мы страдаем": британцы пожаловались на санкции

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 25 граждан РФ. Их общее состояние на 1 июня составляло 341,51 миллиарда долларов.

Самый богатый из них — один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, которому с начала года удалось увеличить состояние — на 3,89 миллиарда долларов, до 34,7 миллиарда. Заметно сократилось состояние совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона, который занимает второе место в рейтинге, — на 6,65 миллиарда долларов, до 25,8 миллиарда. Бенефициар НЛМК Владимир Лисин, занимающий третье место, с начала года обеднел на 4,05 миллиарда долларов (состояние оценивается в 24 миллиарда).

На четвертом месте находится совладелец "Северстали" Алексей Мордашов, чье состояние упало на 5,11 миллиарда долларов, до 23,7 миллиарда. Пятую позицию занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье состояние с начала года сократилось на 233 миллиона долларов и сейчас оценивается в 21 миллиард. Шестой в списке — совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов (отказался от полномочий члена совета директоров и досрочно сложил полномочия президента компании), он потерял 3,27 миллиарда долларов и теперь у него 18,5 миллиарда.

Седьмым в списке стал бывший основной бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев с 9 марта, подпав под санкции ЕС) — его состояние уменьшилось на 806 миллионов долларов, до 16,7 миллиарда. На восьмом месте находится основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг с состоянием в 15,8 миллиарда долларов, которое с начала года уменьшилось на 2,66 миллиарда.

Состояние Тимченко с его крупнейшими потерями теперь оценивается в 15,4 миллиарда долларов. А десятку лидеров замыкает Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние сократилось на 348 миллионов долларов, до 13,6 миллиарда.