МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев заявил, что республика не присоединится к санкциям против России. Турция отказалась присоединиться к антироссийским санкциям

"Мы не присоединяемся к санкционному давлению на Российскую Федерацию и не предпримем шаги, которые могут противоречить духу нашего партнерства", — подчеркнул дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Россия при любых обстоятельствах остается для Казахстана ближайшим соседом и важнейшим партнером, отметил Кошербаев

"Казахстан никогда не участвовал и не будет участвовать в геополитических играх", — добавил посол.