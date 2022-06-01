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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220601/837049911.html
Казахстан отказался присоединиться к антироссийским санкциям
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Посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев заявил, что республика не присоединится к санкциям против России. "Мы не присоединяемся к санкционному давлению на Российскую Федерацию и... ПРАЙМ, 01.06.2022
экономика, новости, казахстан, россия, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев заявил, что республика не присоединится к санкциям против России.
"Мы не присоединяемся к санкционному давлению на Российскую Федерацию и не предпримем шаги, которые могут противоречить духу нашего партнерства", — подчеркнул дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
Россия при любых обстоятельствах остается для Казахстана ближайшим соседом и важнейшим партнером, отметил Кошербаев
"Казахстан никогда не участвовал и не будет участвовать в геополитических играх", — добавил посол.