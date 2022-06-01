МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос о проблемах с поставками зерна по морю, которые волнуют глав государств, что ситуация с зерном стоит на повестке дня, а мир находится на пороге продовольственного кризиса. Рябков обвинил Запад в ведении двойной игры по теме украинского зерна

По мнению Пескова, он может быть связан с введением "абсолютно незаконных ограничений в адрес одного из основных мировых поставщиков, то бишь нас, и связанного с действием украинских властей, которые заминировали подходы к черноморским портам, соответственно — не отгружают оттуда пшеницу, при том что РФ никак этому не препятствует".

Песков отметил, что российская сторона будет готова оказать содействие с проводкой до международных вод судов, которые будут загружены зерном, никаких препятствий со стороны РФ здесь нет.

Он сообщил, что турецкая сторона и другие стороны получи детальное объяснение от президента Путина, "и, собственно, все главы государств и правительств, которое последние время вели разговоры, и также генсек ООН Гутерреш получили прямо детальное разъяснения Путина о том, что Россия не препятствует, более того, что все-таки если Украина удосужится перейти к разминированию портов и обеспечению условий для безопасной навигации морской, то тогда Россия будет готова оказать содействие с проводкой до международных вод судов, которые будут загружены зерном".

"Продолжаем заниматься эти вопросом", — заявил он.