МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Общий объем расходов бюджета РФ на детей, которые входят в так называемый "детский бюджет", в текущем году вырастут на 40% по сравнению с 2021 годом и достигнут 2,1 триллиона рублей, сообщил Минфин России. Поступления в бюджет Москвы от малого и среднего бизнеса выросли за год

"Детский бюджет" — это все затраты федерального бюджета на детей, включая сирот, а также расходы на социальную поддержку семей при рождении и воспитании детей, на их здоровье и образование, культурное и физическое развитие, а также поддержку материнства и рождаемости.

Минфин ежегодно проводит оценку таких расходов для формирования "детского бюджета". "Его объем неуклонно растет. В 2022 году он составляет 2,106 триллиона рублей, что на 40% выше уровня 2021 года", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Минфина.

При этом общий объем "детского бюджета" на текущую трехлетку, по данным Минфина, должен составить 7,2 триллиона рублей.

"Поддержка семей с детьми остается безусловным приоритетом бюджетной политики", – подчеркивает Минфин.