Блумберг: Маск возвращает сотрудников Tesla с "удаленки" под угрозой увольнения
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск потребовал от сотрудников компании возвращения к работе в офисе, в противном случае им грозит увольнение. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на письмо Маска сотрудникам.
"Под темой письма "Удаленная работа больше не принимается" Маск написал: "Любой, кто хочет работать удаленно, должен находиться в офисе минимум 40 часов в неделю или покинуть Tesla. Это меньше, чем мы требуем от заводских рабочих".
По данным Блумберг, хотя Маск не стал напрямую говорить о том, подлинное ли это письмо, он так ответил на своей страничке в соцсети Twitter на просьбу одного из подписчиков обратиться к людям, которые считают, что ходить на работу — это устаревшая концепция: "Им следует притвориться, что они работают в другом месте".