МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск потребовал от сотрудников компании возвращения к работе в офисе, в противном случае им грозит увольнение. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на письмо Маска сотрудникам. Эксперты узнали, сколько готовы потратить россияне для удаленки на даче

"Под темой письма "Удаленная работа больше не принимается" Маск написал: "Любой, кто хочет работать удаленно, должен находиться в офисе минимум 40 часов в неделю или покинуть Tesla. Это меньше, чем мы требуем от заводских рабочих".

По данным Блумберг, хотя Маск не стал напрямую говорить о том, подлинное ли это письмо, он так ответил на своей страничке в соцсети Twitter на просьбу одного из подписчиков обратиться к людям, которые считают, что ходить на работу — это устаревшая концепция: "Им следует притвориться, что они работают в другом месте".