МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в среду во время выступления на заседании комитета по иностранным делам и обороне парламента Ирландии, что Украина потеряла 35% ВВП страны и 200 заводов из-за боевых действий. Евросоюз финансово помогает Польше организовать вывоз зерна с Украины

Также он отметил, что страну покинули 5 миллионов человек, а также появилось еще столько же внутренне перемещенных лиц, — передает издание "Укринформ" слова Ермака.

От отметил, что прямые убытки для страны уже превышают 600 миллиардов долларов США.

Ранее замминистра экономики Украины Игорь Дядура заявил, что к концу года потери ВВП составят около 50%.