МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Разрабатываемая в России система суверенного аудита запасов полезных ископаемых может заинтересовать широкое международное сообщество, считает советник руководителя Федерального агентства по недропользованию (Роснедр) Дмитрий Олейник. Роснедра спрогнозировали рост углеводородных запасов в России

Роснедра в конце прошлого года сообщали, что работают над созданием такого аудита совместно с ООН. Суверенный аудит — механизм, который призван позволить российским компаниям заверять запасы недр на своих участках по собственной признанной классификации, не привлекая для этого западные компании.

"Мы не сомневаемся, что проект системы аудита запасов на новых принципах заинтересует самые разные страны, начиная от ЕАЭС и заканчивая широким международным сообществом", — сказал Олейник в ходе международного технологического форума "Инновационные технологии недропользования — основа экономики будущего".

Про этом к системе суверенного аудита запасов есть много вопросов, в свою очередь отметил вице-президент по геологоразведке и разработке "Лукойла" Илья Мандрик. "В зависимости от критериев… сможем сформулировать свою позицию", — сказал он в ходе дискуссии.

А член правления, начальник департамента 307 "Газпрома" Сергей Меньшиков добавил, что компания ожидает от создания новой системы разработки нормативно-правовой базы, которая будет содержать требования принципов в области аудита запасов на основе российской классификации.