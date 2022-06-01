КИШИНЕВ, 1 июн — ПРАЙМ. Запрет экспорта пшеницы поможет обеспечить продовольственную безопасность в Молдавии, однако это приведет к росту цен на зерно. Фермеры должны будут продавать ее дороже, чтобы компенсировать выросшие расходы, заявил депутат парламента от Соцпартии Раду Мудряк. В Бельгии потребовали снизить цены на бензин до 1,4 евро

"Запрет на экспорт пшеницы хорош для продовольственной безопасности, но не так хорош для фермеров. Поэтому было бы неплохо, если бы государство закупило пшеницу по цене 6 леев, которая сейчас сложилась на рынке, чтобы обеспечить фермерам финансовые источники для осуществления сельскохозяйственного года", — заявил Мудряк на брифинге.

Он объяснил, что расходы фермеров выросли в 2-3 раза, поскольку выросла цена на дизельное топливо, удобрения, запчасти, масла и т. д. Запрет на экспорт зерна мешает им получать дополнительное финансирование, чтобы продолжать заниматься сельским хозяйством.

Ранее в стране был предпринят ряд мер для обеспечения продовольственной безопасности. Так, в конце февраля комиссия по чрезвычайным ситуациям отменила торговую надбавку на свинину на кости, мясо птицы, замороженную рыбу, свекловичный сахар, макаронные изделия, яйца, картофель, лук, белокочанную капусту, морковь, свеклу и подсолнечное масло. С 1 марта из страны запрещено вывозить пшеницу и сахар.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.