МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в мае вырос до 56,1% с 55,4% в апреле, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали снижения индикатора до 54,5%.

При этом индекс занятости в промышленности страны снизился до 49,6% с уровня апреля в 50,9%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.