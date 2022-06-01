МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Франция находится на пике инфляции, и еще на протяжении нескольких месяцев уровень роста цен на товары и услуги продолжит расти, заявил в среду министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Годовая инфляция в Казахстане ускорилась в мае

"Мы находимся на пике инфляции. И самое трудное еще впереди. Еще на протяжении нескольких месяцев инфляция будет на высоком уровне", — заявил Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.

Министр уверяет, что власть "предвидела этот инфляционный пик, приняв меры по ограничению цен на энергоносители, которые больше всего подталкивают рост инфляции".

"Постепенное снижение инфляции мы увидим к концу 2023 года", — считает глава французского Минфина.

Как ранее сообщил Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee), инфляция во Франции ускорила рост и достигла 5,2% за год по итогам мая. Если цены на продукты питания выросли за год на 4,2% (по сравнению с 3,8% месяцем ранее), а стоимость слуг — на 3,2% (по сравнению с 3% по итогам апреля), то цены на энергоносители подскочили на 28% за год (26,6%.).