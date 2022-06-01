БРЮССЕЛЬ, 1 июн — ПРАЙМ. Хорватия готова к введению в оборот евро 1 января 2023 года, заявила в среду Еврокомиссия в коммюнике. Bloomberg узнал о новых возражениях Венгрии по антироссийским санкциям

"Европейская комиссия пришла к заключению, что Хорватия готова к вводу в обращение евро 1 января 2023 года", — говорится в документе. Таким образом, отмечают в Брюсселе, Хорватия станет двадцатым членом еврозоны.

Возможное вхождение Хорватии в еврозону будет еще обсуждаться на совещании министров финансов в Люксембурге 16 июня, а затем на встрече глав государств и правительств Евросоюза 23-24 июня в Брюсселе.

Руководство Хорватии в сентябре 2017 года заявило о начале кампании по вступлению в зону евро. Процесс адаптации страны к переходу на единую валюту продолжается.

Членство в еврозоне предполагает наличие евро в качестве национальной валюты, общую монетарную политику стран, проводимую Европейским центробанком. Евро стал официальной валютой 11 государств Евросоюза 1 января 1999 года, среди них были Германия, Франция, Италия. При этом в первые три года он был "невидимым" — использовался в электронных платежах, а с 1 января 2002 года евро поступил в наличное обращение и заменил собой национальные валюты. Последними к валютному блоку присоединились балтийские страны, из них позднее всех Литва — с 2015 года.

Сейчас в еврозону входят 19 из 27 государств Евросоюза. Все страны Евросоюза, кроме Дании, как ожидается, со временем должны присоединяться к еврозоне, когда выполнят необходимые для этого условия.