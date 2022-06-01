ВАШИНГТОН, 1 июн — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что антироссийские санкции не являются причиной продуктового кризиса. Лавров оценил возможности России по обеспечению рынков зерном

"Если кто-то считает, что виной тому являются санкции, я повторю, что это совершенно не так. Санкции имеют исключения для поставок продовольствия", — сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.

"Виновата Россия", — сказал госсекретарь США. По его словам, представители США по всему миру "разъясняют другим странам" сложившуюся ситуацию и "помогают им по всем возможным вопросам".

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна — не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран — так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.