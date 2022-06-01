МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в марте выросли на 3,6% в годовом выражении после роста на 2,6% в феврале, по итогам первого квартала рост составил 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует данные Росстата. Безработица в России снизилась до нового исторического минимума

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

По сравнению с февралем 2022 года реальные зарплаты в РФ в марте выросли на 8,2%.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте 2022 года составила 66 757 рублей и по сравнению c соответствующим периодом предыдущего года выросла на 20,9%", — говорится в сообщении.

В номинальном выражении зарплаты в России в марте выросли на 16,4% в месячном выражении, по итогам первого квартала — на 15% год к году.

В докладе статистического ведомства также улучшены данные по росту реальных зарплат в РФ по итогам 2021 года — до 4,5% с предварительной оценки роста в 2,9%.

По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в 2022 году снизятся на 3,8%. В 2023 году ожидается их рост на 0,8%, в 2024 и 2025 годах — на 2,9% и 2,3% соответственно.