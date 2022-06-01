Российская экономика в январе-апреле выросла на 1,7% в годовом выражении
РОСТ ВВП РФ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СОСТАВИЛ 1,7% В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ — ОЦЕНКА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
https://1prime.ru/state_regulation/20220601/837057174.html
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РОСТ ВВП РФ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СОСТАВИЛ 1,7% В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ — ОЦЕНКА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
https://1prime.ru/state_regulation/20220601/837057174.html
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