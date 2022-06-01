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Годовая инфляция в России замедлилась до 17,35%
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Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 17,35% на 27 мая с 17,51% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". В годовом... ПРАЙМ, 01.06.2022
экономика, новости, россия, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 17,35% на 27 мая с 17,51% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
В годовом выражении инфляция в России замедляется третью неделю подряд.
Росстат на неделе с 21 по 27 мая зафиксировал нулевую инфляцию после дефляции в 0,02% на предыдущей неделе, с начала года потребительские цены выросли на 11,82%.
"В годовом выражении темпы роста цен продолжили снижение и по состоянию на 27 мая составили 17,35% год к году (на 20 мая: 17,51% год к году)", — говорится в документе.
ЦБ прогнозирует инфляцию по итогам 2022 года в диапазоне 18-23%, Минэкономразвития — в 17,5%. По прогнозу помощника президента России Максима Орешкина, инфляция в РФ в 2022 году будет не выше 15%.