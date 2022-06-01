МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 17,35% на 27 мая с 17,51% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Российская экономика в январе-апреле выросла на 1,7%

В годовом выражении инфляция в России замедляется третью неделю подряд.

Росстат на неделе с 21 по 27 мая зафиксировал нулевую инфляцию после дефляции в 0,02% на предыдущей неделе, с начала года потребительские цены выросли на 11,82%.

"В годовом выражении темпы роста цен продолжили снижение и по состоянию на 27 мая составили 17,35% год к году (на 20 мая: 17,51% год к году)", — говорится в документе.

ЦБ прогнозирует инфляцию по итогам 2022 года в диапазоне 18-23%, Минэкономразвития — в 17,5%. По прогнозу помощника президента России Максима Орешкина, инфляция в РФ в 2022 году будет не выше 15%.