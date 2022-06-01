ВАШИНГТОН, 1 июн — ПРАЙМ. В администрации президента США наблюдается раскол в связи с отсутствием единой позиции по целесообразности введения дальнейших антироссийских санкций, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на правительственные источники. Bloomberg узнал о новых возражениях Венгрии по антироссийским санкциям

Так, передает агентство, часть администрации президента Джо Байдена, включающая сотрудников аппарата Белого дома и госдепартамента, настаивает на введении "еще более жестких антироссийских мер", в том числе вторичные санкции. Они полагают, что возражения ряда западных партнеров США, связанные с экономическими последствиями этих санкций, удастся преодолеть. Конкретные чиновники из числа этой группы не называются.

Другая группа чиновников, многие из которых представляют американский минфин, обеспокоена рисками подобных ограничительных мер для мировой экономики, "и без того страдающей от проблем с цепочками поставок, инфляции, волатильных цен на нефть и возможности продовольственного кризиса".

"Некоторые из этих лиц озабочены в связи с приближающимися промежуточными выборами (в конгресс США) и шансами демократов в том случае, если цены на бензин на автозаправках в США останутся столь же высокими. Эта группа выступает за другой, непроверенный подход: ограничение цен на нефть, которое позволило бы странам закупать у России энергоресурсы, при этом ограничивая доходы Москвы", — пишет агентство, цитируя своих собеседников.

США наряду с союзниками вскоре после начала российской спецоперации на Украине ввели несколько пакетов санкций. При этом от ограничений сильно пострадали сами США — там резко выросли цены на топливо, инфляция достигла рекордных значений, а в магазинах стал наблюдаться дефицит ряда категорий товаров. Все это отразилось и на рейтингах действующего главы государства, чья популярность среди сограждан в последние месяцы регулярно обновляет антирекорды.

Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегия Запада, а санкционная политика бьет по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.