МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Экономика США в апреле-мае по большей части умеренно выросла, но сдерживалась на фоне общей неопределенности в мире, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) — сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране. Bloomberg узнал о расколе в США по вопросу антироссийских санкций

"Все двенадцать округов Федеральной резервной системы сообщили о продолжающемся экономическом росте с момента выхода предыдущей "Бежевой книги". Большинство указало на скромный рост… Четыре округа прямо отметили, что темпы роста замедлились по сравнению с предыдущим периодом", — говорится в документе.

Представители розничной торговли отметили некоторое ухудшение ситуации, так как потребители столкнулись с ростом цен. Представители рынка жилой недвижимости сообщили, что покупатели столкнулись не только с высокими ценами, но и с ростом процентной ставки. В качестве наиболее серьезных проблем участники опроса называли трудности на рынке труда, за которыми следуют сбои в цепочке поставок. Рост процентной ставки, общая инфляция, ситуация на Украине и COVID-19 (особенно на северо-востоке) дополняют список основных проблем, влияющих на планы домохозяйств и бизнеса.

Занятость в США росла скромными или умеренными темпами, нехватка работников по-прежнему заставляла многие компании работать меньше своих возможностей. В ответ на это компании продолжали внедрять автоматизацию, предлагать более гибкие условия труда и повышать заработную плату. Так, в большинстве округов фирмы сообщили о значительном росте заработной платы, а другие об умеренном. Компании по всей стране в целом ожидают дальнейшего роста заработной платы в следующем году.

Многие компании сообщали о значительной текучке кадров. Компании также отметили, что инфляционное давление способствовало росту зарплат, при этом некоторые округа указали на снижение темпов роста.

Инфляционное давление в целом оставалось сильным, а компании продолжали перекладывать расходы из-за растущих цен на сырье на потребителей. Собеседники ФРС сообщили о сильном росте цен — особенно на производственные ресурсы. Более половины округов отметили некоторое противодействие со стороны клиентов, например, уменьшение объемов закупок или замену на менее дорогие бренды.

"Бежевая книга" (Beige Book) — сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско.