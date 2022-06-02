МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть вооружены ракетами Hellfire для использования в военных действиях против России, передает Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией. Зеленский раскрыл ежедневные потери украинской армии

По их словам, при этом продажа беспилотников General Atomics все еще может быть заблокирована конгрессом. Они добавили, что также существует риск того, что решение может быть изменено в последний момент, что может сорвать план, который находится на рассмотрении в Пентагоне уже нескольких недель.

Украина использовала несколько типов беспилотных летательных аппаратов меньшего радиуса действия против российских войскевраля. В их числе AeroVironment (AVAV.O) RQ-20 Puma AE и турецкий Bayraktar-TB2.

Однако, как отмечается, Grey Eagle представляет собой технологически более продвинутый аппарат, потому что он может находиться в полете до 30 и более часов в зависимости от своей миссии и может собирать огромные объемы данных для разведывательных целей. Беспилотники, армейская версия более широко известного Predator, также могут нести до восьми мощных ракет Hellfire.

Подчеркивается, что эта сделка имеет большое значение, поскольку она впервые выводит против России передовую многоразовую американскую систему, способную наносить множественные глубокие удары.

Администрация Байдена намерена уведомить конгресс о возможной продаже беспилотников Украине в ближайшие дни, после чего ожидается публичное объявление, сообщил американский чиновник.

Представитель Белого дома направил запросы в Пентагон, в ответ представитель ведомства сказал, что "сообщить нечего".