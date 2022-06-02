МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Директор офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков заявил, что сейчас трудно прогнозировать, как долго последствия конфликта на Украине будут сказываться на агросекторе страны, на возвращение к прежним объемам производства может уйти до полутора лет, если бы военные действия закончились к 1 июля.

"В обозримой перспективе трудно сказать, как долго будут сказываться эти последствия на агросекторе Украины. Если возьмем сценарий, при котором к 1 июля вооруженные действия прекратятся и начнется восстановление, то до достижения прежних объемов производства потребуется как минимум 12-18 месяцев. Если ситуация будет затягиваться, то дольше. И в районах, наиболее затронутых боевыми действиями, это негативное влияние будет куда более ощутимым", — сказал он.

Кобяков отметил, что последствия нынешнего конфликта на Украине можно разделить на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.

"Сейчас на Украине должна была уже завершиться посевная кампания, но в некоторых областях, где идут военные действия, к сожалению, на полях работает совсем иная гусеничная техника. К тому же перспективы полевых работ под перекрестным огнем не самые благоприятные. А то, что не посеяли, не вырастет. Плюс на Украине большой отток рабочей силы — более 6 миллионов ее жителей покинули страну, а почти 8 миллионов — стали внутренне перемещенными лицами", — напомнил он.

С другой стороны, обратил внимание Кобяков, проблемы с растениеводством отражаются на животноводстве. "Не хватает кормов, ветеринарных препаратов, идет незапланированный убой, часть скота погибает в таких условиях. Трудно реализовать мясо, потому что нарушены транспортные цепочки", — отметил эксперт.

"Все это — краткосрочные проблемы, связанные с урожаем этого года. Среднесрочные проявятся ближе к осени. Где удастся посеять? Многие угодья заминированы. Да, идет разминирование, но его темпы недостаточны для того, чтобы обеспечить полную безопасность для людей и техники. И потом: каков будет располагаемый доход от продажи продукции этого года? Ведь значительная часть этих средств пойдет на восстановление и воспроизводство", — добавил он.

Кобяков добавил, что в ФАО было принято решение провести всестороннюю оценку состояния сельского хозяйства на Украине, как в целом, так и в контексте нынешней ситуации. Сейчас начинается такая работа, специалисты организации планируют на месте провести анализ.

"Я не могу сейчас предвосхищать итоги. Но, конечно, ущерб значителен, и его ликвидация потребует значительных финансовых средств. Нельзя не учитывать, что наиболее пострадала как раз Восточная Украина, это Донбасс, где военные действия в холодной фазе, по сути, велись уже много лет. Поэтому оценка ФАО будет объективной и всесторонней и коснется всех украинских земель", — пояснил он.

Как заявили ранее в МИД РФ, логистические проблемы с вывозом зерна с Украины возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна — не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.

Москва уже больше месяца предпринимает меры для свободного вывоза украинского зерна, важно добиться, чтобы Киев разминировал выходы из портов, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

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