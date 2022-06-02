МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Китая в иностранной валюте на уровне "А+", прогноз стабильный, говорится в сообщении рейтингового агентства.

"Поддержку рейтингу Китая оказывают устойчивые внешние финансовые показатели, история устойчивых макроэкономических показателей и размер второй по величине экономики мира", — говорится в сообщении.

Как пишет агентство, меры, принятые страной для сдерживания вспышки коронавируса, привели к широкомасштабным нарушениям передвижения с середины марта, включая длительную блокировку Шанхая. В настоящее время вспышка в основном ослабела, однако ежемесячные показатели активности упали до самых низких значений с начала 2020 года, а тенденции в секторе недвижимости остаются слабыми.

Fitch может понизить свой прогноз по росту экономики Китая до 4,3% в этом году с 8,1% в 2021 году. Также агентство прогнозирует восстановление активности со второй половины 2022 года и рост экономики страны на 5,2% в 2023 году.

Общий государственный долг Китая в этом году, согласно прогнозу, вырастет примерно до 59% от ВВП страны.