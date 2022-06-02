МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Директор офиса ФАО по связям с Россией Олег Кобяков заявил в интервью РИА Новости, что в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) призывают проанализировать политику санкций и тщательно взвесить целесообразность сохранения ограничительных мер, в том числе против России, в свете нынешнего кризиса с продовольствием в мире. В ФАО рассказали о решении проблемы вывоза украинского зерна

По его словам, в целом ФАО решительно выступает против любых санкций и ограничительных торговых мер. Он указал, что, по мнению организации мировой продовольственный рынок — это огромное достижение человечества и он сформировался исторически и представляет собой сложную и достаточно гармонично функционирующую систему.

Кобяков отметил, что с появлением ВТО "торговля продовольствием приобрела сбалансированный и, по большей части, справедливый характер".

"Любые нарушения этого баланса — два шага назад. Они вызывают рост цен, ухудшают экономическую ситуацию целых районов, стран, регионов, отбрасывают человечество назад в движении к устойчивому развитию. К сожалению, санкции обычно затрагивают те слои населения, на которые они не были нацелены их авторами. Поэтому в политических рекомендациях ФАО по выходу из этой ситуации (нынешнего продовольственного кризиса в мире — ред.) есть призывы проанализировать политику санкций и взвесить целесообразность их сохранения", — отметил Кобяков.

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