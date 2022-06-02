МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Минэнерго РФ подготовило предварительный стресс-сценарий программы развития низкоуглеродной водородной энергетики в России до 2030 года, в котором ухудшило прогноз по экспорту голубого и зеленого водорода, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на презентацию программы, направленной в компании. В Молдавии рассказали о вреде запрета экспорта пшеницы

По данным издания, финальная версия будет внесена в правительство в июне.

После начала спецоперации на Украине Россия оказалась отрезана от крупнейших мировых покупателей голубого водорода, который выпускается методом парового риформинга метана с утилизацией CO2, и зеленого водорода, который производится из воды методом электролиза при помощи ВИЭ, отмечает газета. В итоге ориентир по экспортному потенциалу водорода из РФ снижен почти в два раза — с 9,5 миллиона до 4,5 миллиона тонн. Рынок сбыта может сжаться только до Китая.

В презентации отдельно уточняется, что Япония и Южная Корея также относятся к недружественным странам, но в перспективе могут проводить независимую политику в отношении России. Их потенциал по спросу оценивается в 3,7 миллиона тонн.

Фактический экспорт из РФ к 2030 году может составить 1,4 миллиона тонн вместо 2,2 миллиона. На создание производства в России потребуется 21,1 миллиарда долларов инвестиций, а экспортная выручка оценивается в 12,8 миллиарда долларов.

Все проекты по выпуску водорода и аммиака разделены на пять кластеров: Сахалин (проект "Росатома" по транспортировке голубого водорода морем в Китай), Якутия (проект Северо-Восточного альянса по транспортировке голубого водорода в Китай по железной дороге), Ямал (проект "Новатэка" по экспорту голубого водорода морем в Германию), Восточная Сибирь (поставки "Эн+" зеленого водорода в Китай по железной дороге) и Северо-Запад (проекты зеленого водорода "Росатома", "Роснано", "H2 Чистая энергетика").

По данным издания, Минэнерго предлагает расширить действующие меры государственной поддержки в течение 10 лет. В их числе — субсидирование ставки по кредитам, налоговые льготы, компенсации 50% затрат на транспорт, снижение затрат на электроэнергию и т. д. Стоимость мер поддержки в презентации выросла до 7,6 миллиарда долларов с 2,3 миллиарда.

В Минэнерго заявили, что "актуальная версия программы проходит доработку, называть обновленные параметры пока преждевременно". В "Росатоме" газете сказали, что активно продолжают развитие проектов в области водородной энергетики, в том числе на Сахалине, и рассматривают различные рынки для экспорта. В остальных компаниях не ответили.