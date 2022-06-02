МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Темой встречи президента России Владимира Путина с сенегальским коллегой, председателем Африканского союза Маки Саллом станет разблокирование запасов зерна и удобрений. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике офиса лидера Сенегала. В ФАО рассказали о решении проблемы вывоза украинского зерна

Ранее в четверг посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука сообщил, что Маки Салл в ходе визита в Россию планирует встретиться с Путиным в Сочи и обсудить с ним вопрос саммита Россия-Африка.

Целью визита Салла является "разблокирование запасов зерновых и удобрений, блокировка которых особенно сказывается на африканских странах".

В конце мая президент Сенегала заявил о намерении посетить Россию и Украину в качестве председателя Африканского союза. По словам главы государства, Африка работает над деэскалацией украинского кризиса.