МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Онлайн-ритейлеры запускают в России аналог "Черной пятницы" — совместную летнюю распродажу "Белая пятница", сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Эксперты выявили самое быстрое падение настроений в ритейле Британии

"Летний аналог традиционной предновогодней "Черной пятницы" стартует на этой неделе в России. Совместную распродажу под общим брендом "Белая пятница" проводят "М.Видео-Эльдорадо", Wildberries, "Снежная Королева", Holodilnik.ru, Shopping Live, "Утконос Онлайн", Sokolov и UVI Jewellery ("Ювелирочка")… В распродаже участвует большинство популярных товарных категорий", — говорится в сообщении.

Участники решили не ограничивать первую совместную акцию по времени проведения, однако у большинства компаний старт 2 июня, а завершение — 6 июня. При этом у ряда ритейлеров акция продлится 10 дней.

"На наш взгляд, это отличная идея, предложенная "М.Видео-Эльдорадо": так или иначе в июне практически каждый ритейлер вводит дополнительные скидки, устраивает распродажи ряда товаров, организует другие промо-акции… Самое приятное в сегодняшней "Белой пятнице", что многие товары не только вернулись на уровень февральских цен, но выставляются даже ниже этого уровня", — прокомментировал президент АКИТ Артем Соколов.

На сайтах компаний-участниц распродажи будет размещен общий логотип акции: надпись "Белая пятница" в границах круга.

Предполагается, что акция станет ежегодной, и к ней смогут присоединиться все участники рынка.