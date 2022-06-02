МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Опубликованные на сайте ЦИК сводные финансовые отчеты политических партий за 2021 год свидетельствуют о том, что "Единая Россия" заработала в 2021 году 10,4 миллиарда рублей и с учетом остатка с 2020 года в размере 3,2 миллиарда рублей она заработала больше всех среди парламентских партий. Меньше всех, по данным ЦИК заработали "Новые люди" — 635 миллионов рублей. В Госдуму внесли законопроект об исполнении бюджета за 2021 год

Отмечается, что в течение года партия израсходовала 11,4 миллиарда рублей, из них больше 3 миллиардов потрачено на содержание региональных и иных зарегистрированных структурных подразделений, 1,4 миллиарда — на содержание руководящих органов политической партии. На конец 2021 года остаток на счету партии составил 1,7 миллиарда рублей.

К началу лета отчетного года на счету "Новых людей" оставалось 1,8 миллиона рублей. За прошедший год партия потратила 598,9 миллиона рублей, из них 69,6 миллиона рублей — на содержание региональных отделений, 44 миллиона рублей — на содержание руководящих органов партии. На конец года у "Новых людей" был остаток в размере 34 миллиона рублей.