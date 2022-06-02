МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что часть уже имеющихся в регионе портовых терминалов может быть передана Белоруссии для максимально быстрого начала отгрузки. СМИ: Белоруссия вновь снизила экспортные пошлины на ряд продуктов в июне

"Параллельно (постройке новых терминалов планируется — ред.) использовать уже существующие терминалы, и мы назвали несколько терминалов, которые готовы сегодня заключить соглашения, договора вплоть до передачи части территорий, части портовых мощностей в управление белорусской стороне, для того чтобы уже сегодня пошли отгрузки. Очень важно быстро начать отгрузку, потому что это стратегическое развитие не только Белоруссии, это стратегическое развитие Белоруссии и России, мы это все понимаем", — отметил губернатор.

По данным госагентства Белта, речь идет о терминалах в Усть-Луге.

Белоруссия также может построить собственные портовые сооружения в Ленинградской области в очень сжатые сроки, отметил Дрозденко.

"Белорусские специалисты посмотрели земельные участки, на которых можно строить собственные портовые сооружения. Кстати, назывались очень сжатые сроки строительства", — заявил губернатор.