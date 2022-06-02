МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Индия с 15 по 17 июня проведет встречу глав МИД стран Ассоциаций государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщает Economic Times. Индия намерена получать импортный уголь по льготной ставке

"Ожидается, что встреча предоставит платформу для Индо-Тихоокеанской экономической структуры, о которой было объявлено в Токио на прошлой неделе, помимо вопросов подключения, инвестиций, цепочек поставок и морской безопасности", — говорится в издании.

Индия впервые примет всех 10 министров иностранных дел АСЕАН. Встреча совпадает с 30-летием партнерства Индии и АСЕАН и 10-летием ее стратегического партнерства с Ассоциацией. Визит глав МИД пройдет одновременно с "Делийским диалогом" — ежегодной конференцией, посвященной обсуждению путей дальнейшего укрепления стратегического партнерства между АСЕАН и Индией.