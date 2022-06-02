МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Польша и Украина добиваются конфискации зарубежного имущества Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер. В Евросоюзе изучают возможность конфискации российских активов

"Те средства, которые должны быть предназначены на восстановление Украины, в настоящее время заморожены в европейских банках, в основном в западных европейских банках. Они должны быть конфискованы так, чтобы был создан фонд восстановления Украины", — подчеркнул пресс-секретарь.

Варшава также работает над экономическим сотрудничеством с польскими фирмами для участия в восстановлении Украины. "Наши инженеры, наши ученые готовы поддержать этот процесс. Но главное в данный момент — это найти источник финансирования… И мы требуем — Украина, кстати, тоже, — чтобы этими источниками финансирования было российское имущество. Не только российских олигархов, но просто Российской Федерации, которое хранится в европейских банках", — сообщил Мюллер.