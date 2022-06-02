АНКАРА, 2 июн — ПРАЙМ. Объем турецкого экспорта в мае 2022 года достиг 19 миллиардов долларов, что на 15,2% больше показателя аналогичного месяца прошлого года, это майский максимум за всю историю турецкого экспорта, сообщил министр торговли страны Мехмет Муш. В Турции оценили реакцию Запада на отказ страны присоединиться к санкциям

Объем внешней торговли в мае, по данным Муша, увеличился в целом на 31,1% по сравнению с прошлым годом — до 48,6 миллиарда долларов. Импорт за указанный период составил 29,6 миллиарда долларов.

По его словам, в мае ведущую нишу в импорте заняли энергоносителей с долей 6,9 миллиарда долларов.

"Турция как страна-импортер энергоресурсов не может не зависеть от цен на энергоносители. Хотелось бы вновь подчеркнуть, что основной причиной увеличения роста импорта является рост цен на энергоносители", — приводит его слова агентство "Анадолу".

Экспорт Турции за январь-май 2022 года достиг 96,8 миллиарда долларов (без учета энергоносителей), а объем внешней торговли составил 202,8 миллиарда долларов.

Соотношение экспорта к импорту составило 91,3%, опять же без учета энергетической составляющей, констатировал министр.

Муш подчеркнул, что Турция уверенно движется к заявленной цели в 250 миллиардов долларов экспорта в 2022 году.