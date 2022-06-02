МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Сергей Пузыревский заявил, что ведомство выступает за полное разрешение параллельного импорта в Россию с установлением исключений для отдельных товаров. В стране стартовали продажи автозапчастей по параллельному импорту

"Мы, когда шла дискуссия, выступали с более широкой позиции. Сейчас принцип стоит в том, что Минпромторг определяет перечень товаров, в отношении которых параллельный импорт разрешен при наличии общего запрета параллельного импорта в Гражданском кодексе. А можно было бы, может, пойти более радикальным (путем — ред.) в этом вопросе – определить перечень товаров, в отношении которых как раз действует запрет, отменив общее правило. Такого решения пока не принято, здесь дискуссия может быть и продолжена", — отметил Пузыревский в ходе выступления на круглом столе "Ответственность топ-менеджеров компаний в новой реальности".