МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Нацбанк Украины (НБУ) объявил о решении резко повысить учетную процентную ставку — сразу до 25% годовых с 10%. WSJ: западный антироссийский фронт уже трещит по швам из-за Украины

"Правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку до 25%. Цель такого решительного шага вместе с другими мерами — защита гривневых доходов и сбережений граждан, увеличение привлекательности гривневых активов, снижение давления на валютном рынке и, как следствие, усиление способности НБУ обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы", — говорится в заявлении регулятора.

На историческом минимуме в 6% годовых ставка держалась с июня 2020 года по март 2021 года. Затем она постепенно повышалась, в предыдущий раз с 21 января 2022 года — на 1 процентный пункт, до 10% годовых.