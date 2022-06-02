МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Малые и семейные агропредприятия получат возможность арендовать государственные земли сельхозназначения без аукциона на пять лет, а в перспективе выкупать их в собственность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг. Мишустин назвал развитие судоходства одной из ключевых задач России

Он отметил, что правительство продолжает поддерживать фермерские хозяйства, которые играют значительную роль в развитии агропромышленного комплекса страны и в обеспечении продовольственной безопасности, а также в создании рабочих мест на селе.

"Мы рассмотрим законопроект, разработанный по поручению президента — документ позволяет значительно упростить порядок приобретения в аренду земель сельхозназначения, которые находятся в государственной либо муниципальной собственности, такую возможность получат граждане и владельцы фермерских хозяйств. Они смогут арендовать участки без прохождения процедуры торгов на срок до пяти лет", — сказал Мишустин.

Он уточнил, что при это нужно будет соблюдать ряд условий, в том числе не передавать эту землю третьим лицам, либо в субаренду. "В дальнейшем допускается продление аренды земельного участка и его приобретение в собственность", — пояснил глава правительства.

"Это решение дает дополнительное преимущество владельцам небольших хозяйств. До сих пор им было не просто конкурировать с крупными агрокомпаниями на аукционах, где заключаются контракты об аренде таких земель. Рассчитываем, что теперь малые и особенно семейные агропредприятия смогут наращивать объемы производства продукции сельского хозяйства", — заключил Мишустин.