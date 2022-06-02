МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Россияне будут освобождены от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) при переводе ценных бумаг и денежных средств от брокера, попавшего под иностранные санкции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг. Мишустин обозначил новые правила аренды госземли сельхозназначения

"Также мы обсудим ряд вопросов о корректировках Налогового кодекса, в том числе целый набор изменений, которые призваны облегчить влияние санкций на граждан и предприятия — полностью избавим от необходимости платить НДФЛ при переводе ценных бумаг и денежных средств от брокера, попавшего под иностранные санкции", — сказал Мишустин.

Кроме того, по словам премьера, компании радиоэлектронного сектора, разрабатывающие и выпускающие собственные электронные компоненты и изделия, получат льготы по налогу на прибыль и страховым взносам.