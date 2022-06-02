Доходность гособлигаций Германии выросла до максимума за восемь лет
Доходность десятилетних гособлигаций Германии выросла до максимума за восемь лет
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций Германии увеличивалась в четверг до максимальных с 2014 года 1,225%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.33 мск доходность десятилетних гособлигаций Германии растет до 1,1985% с уровня предыдущего закрытия в 1,179%. В ходе торгов доходность достигала максимального уровня с 2014 года в 1,1225%.
Согласно аналитикам, опрошенным агентством Рейтер, такой динамике способствовали ожидания инвесторов того, что Европейский центробанк может ускорить темпы ужесточения монетарной политики после данных о высокой инфляции.
Так, годовая инфляция в еврозоне по итогам мая ускорилась до рекордных 8,1% с 7,4% в апреле. Аналитики ожидали ускорения показателя лишь до 7,7%.