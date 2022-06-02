МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций Германии увеличивалась в четверг до максимальных с 2014 года 1,225%, свидетельствуют данные торгов. WSJ: западный антироссийский фронт уже трещит по швам из-за Украины

По состоянию на 14.33 мск доходность десятилетних гособлигаций Германии растет до 1,1985% с уровня предыдущего закрытия в 1,179%. В ходе торгов доходность достигала максимального уровня с 2014 года в 1,1225%.

Согласно аналитикам, опрошенным агентством Рейтер, такой динамике способствовали ожидания инвесторов того, что Европейский центробанк может ускорить темпы ужесточения монетарной политики после данных о высокой инфляции.

Так, годовая инфляция в еврозоне по итогам мая ускорилась до рекордных 8,1% с 7,4% в апреле. Аналитики ожидали ускорения показателя лишь до 7,7%.