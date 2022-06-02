МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в мае выросло на 128 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя на 300 тысяч.

Динамика апреля при этом была пересмотрена: по новой оценке, в этом месяце был зафиксирован рост на 202 тысячи, тогда как ранее компания сообщала о росте на 247 тысяч.