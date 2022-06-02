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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220602/837064402.html
Число рабочих мест в частном секторе США в мае выросло хуже прогноза
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Число рабочих мест в частных компаниях США в мае выросло на 128 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). Аналитики, опрошенные... ПРАЙМ, 02.06.2022
экономика, мировая экономика, новости, статистика, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в мае выросло на 128 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя на 300 тысяч.
Динамика апреля при этом была пересмотрена: по новой оценке, в этом месяце был зафиксирован рост на 202 тысячи, тогда как ранее компания сообщала о росте на 247 тысяч.