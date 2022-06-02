МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости быстрее вводить новые участки дорог, в первую очередь это касается региональных транспортных систем — их безопасность и качество должны отвечать запросам людей. Матвиенко оценила действия России против продовольственного кризиса

"В текущих условиях нам необходимо нарастить, форсировать темпы инфраструктурного строительства. Не просто проводить все запланированные работы в утвержденные сроки, а стараться максимально сдвигать их влево, то есть выполнять их раньше, быстрее вводить новые участки дорог, причем в фокусе внимания должны быть не только крупные мегапроекты, но в первую очередь региональные транспортные системы, так называемая опорная сеть дорог",- отметил глава государства в ходе совещания о развитии дорожного строительства. Их состояние, безопасность и качество "должны отвечать запросам" граждан, добавил президент.

Путин подчеркнул, что, учитывая набранную динамику дорожного строительства и задач сбалансированного развития всей территории страны, "мы можем и должны поставить более амбициозную задачу: не только обустроить дороги точечно в крупнейших городах и агломерациях, а организовать эту работу повсеместно, а именно — за предстоящие пять лет привести в нормативное состояние не менее 85% всей… опорной сети автодорог страны".

Президент также заявил, что в России есть возможности для ведения строительства долговечных и безопасных дорог на высочайшем уровне.

"Россия располагает собственными научно-технологичными заделами в сфере инфраструктурного строительства. У нас есть все, чтобы вести его на высочайшем уровне с соблюдением всех экологических норм, выполнять современные требования к качеству дорожного полотна и его долговечности, по безопасности", — сказал глава государства.