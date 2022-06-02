МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Запад хочет исключить Россию и Китай из глобального рынка, что опасно не только для двух стран, но и для самого Запада, заявил старший научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" Китайского народного университета Лю Чжицинь. WSJ: западный антироссийский фронт уже трещит по швам из-за Украины

"Запад хочет исключить Россию и Китай из глобального рынка, это опасно не только для России и для Китая. Это опасно и для Запада в том числе. В этих условиях мы исполнены решимости проводить свою собственную политику, которая говорит, что мы должны полагаться только на нас самих. России стоит в этом смысле перенять опыт Китая и тоже начать полагаться только на саму себя", — сказал Лю Чжицинь в ходе дискуссии "Российская экономика и натиск Запада: каким будет ответ на новые вызовы?", организованной клубом "Валдай".

Эксперт также отметил, что Запад "хочет отсоединить Россию от других партнеров, например, от Китая". "То есть они хотят изолировать Россию, изолировать Китай. Запад хочет создать свою собственную систему для доминирования над всем миром. Запад старается уничтожить все фундаментальные ценности, всю фундаментальную инфраструктуру бизнеса. А Китай пытается использовать силу двусторонних соглашений", — подчеркнул Лю Чжицинь.

Эксперт рассказал, что в последние несколько лет в Китае с интересом следили за экономическим развитием России. По его словам, граждане Китая с любопытством следят и стараются получить как можно больше информации о развитии России, особенно в последние пару месяцев. Сейчас Россия является для всего мира примером того, как существовать в условиях санкций, утверждает эксперт. По его мнению, Россия демонстрирует "хорошую устойчивость и с экономической и политической точки зрения".

"Безусловно, можно продолжать ориентироваться и на Европу, но в настоящий момент я бы сказал, что Россия должна повернуться лицом к Дальнему Востоку и получать преимущество от этого", — отметил Лю Чжицинь.

По его словам, одним из преимуществ являются высокие технологии: это автомобильная промышленность, вооружение и многое другое.

Лю Чжицинь убежден, что "Россия и Китая должны выступить единым фронтом, одним голосом, тогда ни одна страна в мире, ни одна держава не сможет нас победить".

"Россия — это богатая страна. Вы можете стать поставщиком технологий безопасности и гарантом безопасности. Мы говорим и про военную безопасность, и продовольственную безопасность. Поскольку мы сейчас говорим про надвигающийся голод, возможно", — заключил эксперт.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, ранее заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.

Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.