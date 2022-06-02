МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Турция, Россия, ООН и Украина на технической встрече в предстоящие дни обсудят создание в Стамбуле механизма по контролю за выводом судов с зерном по морю. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Украина хочет создать международную миссию для морского экспорта зерна

Ранее Чавушоглу сообщил о предложении ООН создать контактную группу из России, Украины, Турции и ООН по вопросу вывода судов с зерном из украинских портов.

"С одной стороны мы пытаемся усадить стороны за переговорный стол, с другой — создать безопасный коридор с очисткой от мин для вывода по морю судов с украинским зерном. Мы, ООН, Турция, Россия и Украина, стараемся в этом направлении. Получаем запросы от стран, которые хотят подключиться к этому процессу. Тут нет конкуренции, но в качестве ключевой страны все видят Турцию, мы завоевали доверие сторон. В итоге в Стамбуле создадим центр, обсудим этот механизм на технической встрече в предстоящие дни", — отметил глава МИД Турции в ходе выступления в Университете Османгази в Эскишехире.