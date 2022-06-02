МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Обстановка в России через год осложнится, но "Роскосмос" уже сейчас начал готовиться к проблемам, которые испытает промышленность, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на отраслевой конференции руководителей и специалистов служб управления персоналом организаций ракетно-космической отрасли. Опрошенные Банком России аналитики улучшили ожидания на 2022 год

"Через год ситуация в стране изменится, осложнится, потому что будут выработаны ресурсы авиа- и автопарков. Мы столкнемся с теми проблемами, к решению которых "Роскосмос" приступил уже сейчас", — приводятся слова Рогозина на сайте "Роскосмоса".

"Не все наши промышленные партнеры, думаю, смогут вовремя справиться с этими задачами. На некое время все мы ощутим заметное проседание. Это нужно осознавать и готовиться, а не делать вид, что война где-то далеко. Не нужно вести себя по принципу "Моя хата с краю". Война уже у нас. Она пришла к нам в дом", — добавил он.

При этом он признался, что верит в грандиозное будущее отечественной космонавтики. Цели, по его словам, определены, а инструментарий для их достижения понятен. Единственной, но в то же время решаемой проблемой Рогозин назвал недостаток финансирования.

Гендиректор "Роскосмоса" призвал брать пример с легендарного конструктора Сергея Королева, который "спалил" себя на работе, потому что работал на свою Родину, верил в ее высокие идеалы.

"Он понимал, что мы должны быть впереди планеты", — добавил Рогозин.