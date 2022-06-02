МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. США ввели санкции против российских министров Виталия Савельева, Максима Решетникова, Ирека Файзуллина, вице-премьера Дмитрия Григоренко, бизнесменов Алексея Мордашова и Года Нисанова, а также пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, сообщило американское министерство финансов. Постпреды ЕС утвердили шестой пакет санкций против России

Минфин добавил, что санкции вводятся совместно с госдепартаментом и министерством торговли США.

"Сегодняшние санкции направлены против… нескольких видных членов российского правительства, приближенного к Путину… Сергея Ролдугина", — говорится в заявлении министерства.

Ролдугина оно называет "хранителем офшорных богатств" российского президента, который не раз отрицал наличие активов за рубежом.

Всего санкционные списки в четверг пополнились именами 17 россиян.

Кроме того, министерство торговли США ввело ограничения в отношении еще 71 юрлица из России и Белоруссии на доступ к оборудованию и технологиям американского производства.

В администрации заявили, данные меры "дополняют обширный перечень экономических ограничений", возложенных на Россию. Всего же, по данным Белого дома, санкционные списки США по линии минфина пополнили порядка 1 тысячи лиц, по линии минторга – 300 лиц.

Также США ввели санкции против 7 яхт, включая якобы связанные с президентом РФ Владимиром Путиным, и 3 авиабортов, сообщило в четверг министерство финансов США.