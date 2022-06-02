МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Агентство Anadolu сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что Турция, Россия, Украина и ООН подготовили дорожную карту для обеспечения коридора по выводу судов с зерном. Эксперт назвал условия создания механизма по вывозу зерна из Украины

Отмечается, что Турция уже некоторое время проводит дипломатические контакты с целью формирования механизма, обеспечивающего безопасную доставку зерна из Украины на мировые рынки.

"По итогам переговоров турецкой стороны с представителями из РФ, Украины и ООН подготовлена ​дорожная карта, которая обеспечит функциональность "зернового коридора" под эгидой всемирной организации", — пишет агентство.

Кроме того, оно сообщило, что появится центр по взаимодействию России и Украины в вопросе вывода судов с зерном. По данным агентства, его планируют создать в Стамбуле, ожидается вывод на рынки 20 миллионов тонн зерна.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что у ООН есть предложение: создать контактную группу из четырех сторон (Россия, Украина, Турция, ООН) по вопросу вывода судов с зерном из украинских портов. По его словам, Турция дала принципиальное согласие и появилась идея провести техническую встречу.