МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Низкая инфляция в России в мае во многом вызвана разовыми дезинфляционными факторами, ее торможение пока преждевременно считать устойчивым, поскольку по мере исчерпания действия разовых факторов рост цен может вновь ускориться, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды". Новак заявил о росте добычи нефти в России

"Низкий рост потребительских цен в мае во многом вызван действием нескольких разовых дезинфляционных факторов, прежде всего сильным укреплением рубля. Существенное укрепление рубля в сочетании со снижением потребительской активности и инфляционных ожиданий привело к быстрому торможению роста потребительских цен в апреле – мае, которое, впрочем, пока преждевременно считать устойчивым", — пишут аналитики.

Они добавили, что "по мере исчерпания действия разовых дезинфляционных факторов рост цен может вновь повыситься".

Дальнейшая динамика потребительских цен в краткосрочной перспективе будет определяться объемом предложения потребительских товаров, динамикой валютного курса, потребительского кредитования, зарплат и доходов, инфляционных ожиданий, а также изменением склонности к потреблению домохозяйств, отмечают в департаменте.

По данным Росстата, в апреле годовая инфляция составила 17,8% после 16,7% в марте, при этом она снизилась до 17,5% на 20 мая.